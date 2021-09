“Tengo una relación conmigo misma”: Princesa Alba y su disco debut dedicado al amor propio

Trinidad Riveros, más conocida como Princesa Alba, saltó a la fama en 2017 con el reconocimiento de su primer sencillo My Only One, sin embargo, no fue hasta este viernes que pudo lanzar su disco debut. “Sé que es raro que sea min disco debut, porque ya he sacado alrededor de 15 canciones, pero para mí era más fácil sacar singles, porque no requieren el hilo conductor que si necesita un disco” aclaró en una entrevista con Las Últimas Noticias.

Con respecto al nombre de su creación, “Besitos, cuídate“, la joven de 24 años indicó que “es algo que yo siempre digo en la conversación, pero también tiene que ver con el fin de una relación. Es como, besitos, cuídate, pero yo sigo mi camino. Y ese camino para mí ha sido de amor propio y de reencontrarme con is amigas” confesó.

Asimismo, la cantante también se refirió a que “el disco también habla de volver a reencontrarse con la soltería y de entender que tengo una relación conmigo misma, que al final yo me acompañaré toda la vida y que soy mi propia alma gemela, además de encontrar este amor para apoyarse que son las amigas”.

Cabe destacar que la semana pasada Princesa Alba fue coronada como el fenómeno musical del año en la segunda versión de los Giga Awards.