Taylor Swift no se detiene: anunció lanzamiento de “Red (Taylor’s version)” para fin de año

Taylor Swift ha acompañado a millones de seguidores en medio de la pandemia del covid-19, con canciones inéditas, registros y regrabaciones. Este viernes, la cantautora estadounidense sorprendió a sus fanáticos al anunciar el lanzamiento de “Red (Taylor’s version)”, fijado para el 19 de noviembre.

“El próximo álbum que lanzaré es mi versión de Red, la cual saldrá el próximo 19 de noviembre. Esta será la primera vez que escucharán las 30 canciones que estaban planeadas para estar en Red. Y hey, una de ellas incluso dura 10 minutos”, escribió la estrella musical en su cuenta de Twitter.

En un texto que compartió a través del mismo medio, expresó que la experiencia fue “como probar piezas de una nueva vida, fui al estudio y experimenté con diferentes sonidos y colaboradores. Y no estoy segura si fue derramar mis pensamientos en este disco, escuchar miles de sus voces cantar las letras de vuelta a mí en una apasionante solidaridad, o si simplemente era tiempo, pero algo sanó en el camino”.

The next album that I’ll be releasing is my version of Red, which will be out on November 19. This will be the first time you hear all 30 songs that were meant to go on Red. And hey, one of them is even ten minutes long🧣 https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp

