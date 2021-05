“Caminando fui lo que fui”: la historia de Pablo Iglesias, su renuncia a la política y “El Necio” de Silvio Rodríguez

“Por eso he tomado esa decisión. Cuando uno deja de ser útil tiene que saber retirarse. He puesto toda mi inteligencia y toda mi pasión, no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hasta siempre“.

Con estas palabras, Pablo Iglesias anunció ante Madrid —y el resto de España— su renuncia a la política, luego de la contundente derrota que sufrió Unidas Podemos en las elecciones de la capital española.

Parte de su discurso corresponde a “El Necio”, canción de Silvio Rodríguez, cita musical que los medios hispanos no dejaron de destacar no sólo por el impacto de la decisión de Iglesias, sino también por el significado de esas palabras.

“Podía haber citado en su despedida otra de Silvio Rodríguez, que tiene una ‘Canción del Elegido’, pero hay momentos en los que hasta los egos están en receso y que uno reconoce abiertamente que ‘no suma’ y que “moviliza los afectos más oscuros y contrarios a la democracia”. Prefirió incluir una estrofa de ‘El Necio’, toda una declaración de principios y finales de un hombre que “caminando fue lo que fue”. Y Pablo Iglesias ha sido mucho en muy poco tiempo“, escribió la periodista Inma Carretero en una columna en El Periódico.

“Para salvarme entre únicos e impares”

A sus 42 años, Pablo Iglesias se ha caracterizado por ser una figura multifacética de izquierda. Es doctor en ciencias políticas, fue uno de los fundadores de Podemos en 2014 y también es presentador de televisión. Si bien su familia tuvo vínculos con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fuertemente marcada por la violencia del franquismo, tomó un rumbo más bien radical.

En 2010 comenzó a dirigir y conducir el programa La Tuerka en Tele K, bajo el formato de tertulia —con el clásico fondo negro— y enfocado en política. En mayo de 2016, Iglesias se sentó frente a frente con Silvio Rodríguez.

“Yo crecí escuchando ‘Ojalá’, ‘La canción del elegido’ o ‘Playa Girón’, aunque el tema que nunca ha dejado de acompañarme es aquel que dice ‘Debo partirme en dos’“, fue parte de la reseña con la que el ahora exlíder político introdujo al trovador cubano en la entrevista, que duró poco más de una hora.

Los seguidores del mítico cantautor alabaron el contenido de la entrevista y la catalogaron como una de las mejores de las que se han realizado en torno a su figura y trayectoria.

De vuelta al discurso de las “elecciones del 4M”, Pablo Iglesias subrayó que “hemos fracasado. Hemos estado muy lejos de conseguir una mayoría suficiente para armar un gobierno decente, un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Ser útil para Unidas Podemos es mi mayor aspiración”.

“Pero más allá del afecto y el cariño que me han transmitido los compañeros y compañeras, creo que es evidente que a día de hoy, y estos resultados lo dejan claro, que no contribuyo a sumar y no soy una figura política que pueda contribuir a que, en los próximos años, nuestra fuerza política consolide su peso institucional. Dejo todos mis cargos. Dejo la política entendida como política de partido e institucional”, declaró en su alocución.

En esa línea, Iglesias recalcó que “seguiré comprometido con mi país, pero no voy a ser un tapón para la renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política. No soy una figura que pueda contribuir a que Unidas Podemos consolide peso institucional dentro de dos años en Madrid. Es el resultado de que te hayan convertido en un chivo expiatorio que moviliza lo peor de quien odia la democracia“.

Lo cierto es que “El Necio” es la canción del repertorio de Silvio que más se acerca a lo que fue la despedida de quien fuera secretario general de Podemos hasta este martes. Quizás también se refería a las dos primeras frases de la canción: “Para no hacer de mi icono pedazos / para salvarme entre únicos e impares“.

Aquí puedes revisar la entrevista que Pablo Iglesias realizó a Silvio Rodríguez en 2016: