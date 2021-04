Semana Santa en Letra y Música: Canciones para Magdalena

En el contexto de Semana Santa, Ricardo Martínez, el académico de Literatura Creativa de la UDP y el encargado de la columna musical de Ciudadano ADN, “Letra y Música“, hizo una selección de canciones que hablan sobre Magdalena.

“Magdalena es un personaje arquetípico, que representa varias cosas al mismo tiempo. Mucha gente se ha referido a su figura por la complejidad del personaje, y por todos los cambios que ha tenido desde los años 2000 en adelante”, comentó Martínez.

“(I’ll never be) Maria Magdalena” de Sandra: Esta canción de 1985 fue el primer sencillo del álbum debut de la cantante francesa-alemana. “Estaba dentro de todo el estilo ochentero de la música pop”, aseguró el columnista.

“I don’t know how to love him” de Yvonne Elliman: Esta canción de 1970 corresponde a ópera rock Jesucristo Superestrella. “Es realmente una de las joyas de la comedia musical de todos los tiempos”, dijo Martínez.

“Yo no sé cómo amarlo” de Ángela Carrasco: Esta es la versión en español del clásico “I don’t know how to love me” de Jesucristo Superestrella. “Hay un esfuerzo espectacular en términos de la producción, de la musicalización y de la traducción de las letras”, expresó el columnista.

“María Magdalena” de Manolo Galván: Este sencillo del cantante español fue, según Martínez, “un tremendo hit en su veta más rockera”.

“Magdalena” de Demis Roussos: Esta canción fue lanzada en 1989 y pertenece al álbum de estudio “Voice And Vision”.

“Canción a Magdalena” de Julio Zegers: Esta tradicional canción del artista nacional, resultó ganadora del Festival de Viña del Mar en el año 1970.

“Magdalena” de Sebastián Yatra: En esta canción de 2018, el artista colombiano le rinde homenaje a la hija de su representante, quien falleció en 2017.