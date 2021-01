En “Letra y música”: Un recorrido por la música británica que regresó con el encierro

El pasado 4 de diciembre, el gobierno inglés anunció el regreso al confinamiento, tras una constante alza de casos y, además, la nueva cepa.

“Esta será una selección no solamente por ‘ojimetro’, sino que con el tema del encierro algunas canciones británicas volvieron a tomar cierta relevancia“, declaró Ricardo Martínez, académico de Literatura Creativa UDP, en esta nueva jornada de “Letra y Música“, la columna musical de Ciudadano ADN, donde realizó una selección de aquellas canciones que han marco en confinamiento en Gran Bretaña.

“Boys Don’t Cry” – The Cure: Esta canción fue el segundo sencillo editado y creado por la banda británica The Cure, grabada en el Reino Unido como un sencillo independiente, al mismo tiempo que su álbum de debut, Three Imaginary Boys.

Esta canción originalmente no fue incluido en dicho álbum, pero años más tarde sí sería incorporado a la reedición estadounidense de dicho álbum, Boys Don’t Cry, de 1980, que tomaría el nombre de dicha canción. Así, el columnista declaró que “Boys Don’t Cry”, es uno de los sencillos británicos más escuchadas de los ’80, “”porque cuando fue lanzada el año 86 causó su mayor impacto a nivel mundial”.

“Rolling In The Deep” – Adele: La canción interpretada por la cantante británica Adele, fue la elección de Sandra Zeballos, quien declaró entre risas que “más de alguno debe estar rodando en las profundidades”. “Rolling In The Deep”, fue incluida en su segundo álbum de estudio, 21, y logró en el 2013, dos años después de su lanzamiento, que la revista Billboard la publicara en su lista Hot 100 55th Anniversary.

“Don’t Let Me Down”- The Beatles: “Cae perfecto el tema del confinamiento que es realmente fabulosa”, abrió Ricardo Martínez sobre esta canción que fue realizada en colaboración con Billy Preston. El sencillo que está compuesto por John Lennon y fue acreditada por el dúo Lennon/McCartney, fue grabada durante las sesiones de Let It Be en Apple Studios. Siendo, uno de los éxitos más reversionados por artistas de talla, entre los cuales se encuentran: Kelly Jones de Stereophonics, Ronnie Wood de los Rolling Stones, Paul Weller, John Mayer, Keith Urban, entre otros.

“I’m Still Standing” – Elton John: Esta canción del músico de rock británico Elton John, fue lanzada en su álbum de 1983, Too Low for Zero. Siendo para el Sir John una “reacción a seguir siendo relevante y exitoso a principios de la década de 1980”. “I’m Still Standing” se convirtió en un gran éxito en ambos lados del Atlántico, llegando al número 1 en Canadá ​ y Suiza, en el puesto 4 en Reino Unido, y en el puesto 12 en los Estados Unidos en el Billboard Hot 100.​

“Don’t Stand So Close To Me”- The Police: “El himno del distanciamiento, es una de esas canciones canceladas porque cuenta la relación de un profesor con una alumna, pero hoy día tiene otra lectura, nos quedamos con el estribillo”, comentó el columnista sobre esta canción y hit de 1980 de la banda británica de rock, con la que The Police logró ganar el Premio Grammy por mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalista.

“Stayin Alive” – Bee Gees: “Mucha gente esta poniendo música bailable, sobre todos en los meses que estuvimos más encerados”, analizó Martínez sobre la canción destinada a la banda sonora de “Fiebre del sábado por la noche”, la película de 1977.

“Enjoy The Silence”- Depeche Mode: Esta canción es el vigésimo cuarto sencillo del grupo inglés y el segundo desprendido de su álbum Violator, publicado en 1990. Siendo, uno de los temas más exitosos de Depeche Mode y también de los más conocidos. Por lo que el columnista comentó, frente a la realidad del encierro, “en este momento hay que disfrutar el silencio porque sino estamos fritos”.

“You’ll Never Walk Alone” – Gerry and The Pacemakers: La canción compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein fue realizada para el musical Carousel, estrenado en el Majestic Theatre el 19 de abril de 1945, una obra que cuenta la histria de un hombre que se atenta con su vida al verseacorralado por la policía tras un atraco fallido.