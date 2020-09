Horacio Salinas y la delicada situación de Patricio Manns: “Su esposa era su sostén, su cable a tierra”

“Estamos todos muy cruzados por una pena profunda”, aseguró en Ciudadano ADN el reconocido músico Horacio Salinas, frente a la delicada situación de salud de Patricio Manns y el recientemente fallecimiento de su esposa, Alejandra.

“Ella era el sostén, era el cable a tierra de Patricio. Y Patricio es de aquellos estandartes que tenemos todos en el alma, y que muy a nuestro modo, a nuestra cultura, no sabemos apreciarlo cuando llega el momento. No existe una mano protectora, existe más bien el ninguneo, y yo creo que la música chilena está bastante de duelo, aunque Patricio está vivo, pero es una situación tremendamente dramática”:

Salinas incluso recordó la vertiente futbolera de Manns. “En Italia teníamos equipo en el exilio, la delantera era de exiliados argentinos y uruguayos, nosotros en medio campo y defensa. A Patricio lo pusimos al arco. Era arrejonado”.

Este año, Manns surgió como una de las cartas para el Premio Nacional de Música, pero también para el de Literatura, dada su intensa trayectoria en ambas disciplinas. “El Nobel tuvo la nobleza, el atrevimiento y la audacia de premiar a Bob Dylan”, recordó Salinas. “Hacer una canción es tremendamente difícil, y eso no tiene un premio en este país. La identidad no es una preocupación no solo del estado, tampoco de la academia. Quienes dictaminan quién es quién son un grupo de personas que tienen el alma un poco fuera de este país”, reclamó.

Salinas destacó de Manns que “es un fabulador, y eso también es un talento. Todo lo exagera Manns. Yo estaba realmente preocupado de como hablar con él en estas circunstancias, con su mujer al lado moribunda y el ad portas de una operación terrible. Cuando lo fui a ver, le dije ¿cómo estás Patricio? Y él me dijo, ‘mira Loro, estoy en medio del mar con olas muy terribles'”.

“Quien administraba todo lo material de la vida era Alejandra. A Patricio siempre lo vimos sin celular, sin nada, caminando con la mirada un poco en el ensueño”, recordó el músico. Por eso, ahora la preocupación de sus cercanos es “la soledad, no sabemos cómo va a vivir esta vida post operación, y yo creo que aquí hay problemas de Indole material que habrá que revisar”. Pero por ahora, insistió, la prioridad es luchar contra “esta distracción gravísima que tiene este país con sus grandes artistas. Hay que mostrar su obra, hablar de Particio, contarle la importancia de Patricio a las nuevas generaciones. Patricio Manns está debajito de Violeta Parra. Sus canciones son parte de esta especie de refugio que tiene la música, que nos transporta a un momento mucho mejor de la vida”.