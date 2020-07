“Muy respetuoso”: Humberto Gatica se sinceró sobre su relación profesional con Michael Jackson

El reconocido productor musical, Humberto Gatica, conversó este domingo con Angélica Castro y Cristián De La Fuente en Con amigos en casa, donde hizo un repaso por su carrera.

El ganador de 17 premios Grammy contó que a los 17 años decidió irse a vivir a Estados Unidos para probar suerte en su área. Según reveló, “a los 17 años, le digo a un primo, Manuel, le digo vámonos para América, se nos dio la oportunidad y un pariente lejano me dio el dinero para comprar un ticket de la aerolínea para volar de Santiago a Ciudad de México, nada más, decidimos probar suerte. Yo tuve varios trabajos, limpiando bodegas, de noche estacioné carros, cada trabajo lo tomaba como un arte”.

“Cuando llegó la oportunidad y entré a un estudio de grabación, me di cuenta que ése era el lugar al cual yo pertenecía, ése era el mundo, ahí quería estar yo. Lucho Gatica fue el puente, mi tío Lucho. Él llegó a Los Ángeles y me localizó“, agregó.

Sobre su relación con el “Rey del Pop”, con quien trabajó en tres discos y en “We are the world”, Humberto sostuvo que todo comenzó un día “me dicen: tenemos que terminar el disco de Michael Jackson, era Thriller. Aterrizó el avión, salí del aeropuerto y me fui directo al estudio. La primera canción que se me dio a mí para trabajar fue “Billie Jean”. Un día vino al estudio y fue muy respetuoso, me dijo: gracias por trabajar con nosotros y establecimos una amistad bastante bonita”.

Respecto a sus trabajos con Celine Dion, con quien obtuvo disco del año y Grammy por la canción “My heart will go on” de Titanic, manifestó que “si tú eres un artista y quiero que ganes, te doy toda las pruebas para que confíes, me gano la confianza muy fácil, es muy innato y natural lo que ofrezco, no es forzado, lo hago y lo demuestro en un gesto, en una expresión, en un acto, eso se lo di a Celine y a muchos artistas“.

Finalmente, sobre Michael Bublé, a quien, dice, le cambió el destino, Gatica comentó que él “es una persona interesantísima, nos hicimos amigos instantáneamente, puedo decir que yo le cambié el destino a Bublé. A este tipo hay que hacerle un disco ya, yo pasaba a buscar a Bublé, nos íbamos al estudio, hacíamos demos, 4 canciones, pero nada se concretaba…me dijo que estaba cansado de hacer demos y conseguí una audición. Se hizo un disco bello, vendimos 7 millones de álbumes“.