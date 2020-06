BTS y su agencia hicieron importante donación al movimiento Black Lives Matter

La exitosa banda surcoreana BTS y la agencia Big Hit Entertainment donaron un millón de dólares al movimiento Black Lives Matter, el cual tomó fuerzas en las últimas semanas tras el asesinato de George Floyd en Estados Unidos.

Según consignó Variety, la entrega del dinero se realizó a principios de esta semana, pero ni la banda ni la agencia quisieron hacer pública su donación, pese a que en la semana las fanáticas estadounidenses de Bangtan arremetieron contra ellos por no “aportar” al movimiento.

Kailee Scales, directora gerente de Black Lives Matter. señaló al medio que “las personas afroamericanas de todo el mundo están sufriendo en este momento por el trauma de siglos de opresión. Nos conmueve la generosidad de BTS y aliados en todo el mundo que se solidarizan en la lucha por la vida de los negros”.

Recordemos que hace unos días, RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Jungkook compartieron un mensaje en su cuenta de Twitter, donde mostraron su apoyo a las protestas. “Nos oponemos a la discriminación racial. Condenamos la violencia. Tú, yo y todos tenemos derecho a ser respetados. Nos mantendremos unidos. #BlackLivesMatter“, comunicaron.

우리는 인종차별에 반대합니다.

우리는 폭력에 반대합니다.

나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다.

We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.#BlackLivesMatter

— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 4, 2020