Pearl Jam se refirió a la muerte de George Floyd y las masvias protestas en Estados Unidos con una serie de mensajes en Twitter

Esta semana, Pearl Jam reaccionó al asesinato de George Floyd, un ciudadano afroamericano que murió a manos de un policía blanco, con una serie de mensajes en Twitter.

Los intérpretes de “Do the Evolution” partieron diciendo que su grupo comenzó “por el amor a la música y la justicia social”. Luego, afirmaron que “nuestra organización ha estado reflexionando sobre dónde el racismo inconsciente sigue apareciendo en nuestras propias vidas y cómo podemos mejorar“.

“Mientras continuamos profundizando, no queremos contribuir a que las voces blancas superen la narrativa que la comunidad negra está compartiendo“, continuaron.

Finalmente, Eddie Vedder y compañía aseguraron que “es responsabilidad de cada uno de nosotros escuchar y educarnos sobre cómo ser mejores humanos compartiendo este planeta”.

Pearl Jam was started with a love for music and social justice. Our organization has been reflecting on where unconscious racism is still showing up in our own lives and how we can do better. pic.twitter.com/GSCFsAQ9m2

While we continue to dig in, we do not want to contribute to white voices overtaking the narrative that the Black community is sharing. It is the responsibility of each of us to listen and educate ourselves on how to be better humans sharing this planet.

— Pearl Jam (@PearlJam) June 3, 2020