TogetherAtHome: Revisa los mejores momentos de la transmisión en vivo del megaevento virtual

Durante esta jornada se desarrolló, quizás, el evento musical y de celebridades más importante en lo que va del año. Se trató del “One World: Together at Home“, organizado por la ONG Global Citizen y que tuvo a decenas de connotados artistas, presentadores y figuras de la música y el espectáculo internacional.

La transmisión duró más de ocho horas y se transmitió tanto por televisión (ABC, NBC y ViacomCBS) como por YouTube. El objetivo, además de congregar a fanáticos y público en general a distancia y siempre con la premisa de estar en casa, fue rendir homenaje a la labor de profesionales de hospitales para combatir el Covid-19 y la gestión de la Organización Mundial de la Salud.

Particularmente, y así como suelen responder los artistas, esta acción ocurre a días de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su administración dejará de proporcionar fondos para la OMS.

Acá puedes encontrar a algunos de los artistas más importantes que se presentaron en esta maratón musical.

Rolling Stones

Paul McCartney

Elton John

Taylor Swift

Lady Gaga

Stevie Wonder

Billie Eilish y su hermano Finneas

Eddie Vedder

Billie Joe Armstrong

John Legend y Sam Smith

Camila Cabello y Shawn Mendes

Jennifer Lopez

Maluma

The Killers