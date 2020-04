Together At Home: El homenaje desde la música a los profesionales de la salud

Este sábado 18 de abril se desarrolló el “One World: Together at Home”, el evento para celebrar el esfuerzo de los profesionales de la salud durante la emergencia del coronavirus.

Antecedido por un bloque de seis horas, el programa estelar se desarrolló entre las 20 y 22 horas, con artistas que interpretaron, desde sus casas, canciones pensadas especialmente en la ocasión.

Camila Cabello con Shawn Mendes interpretaron el clásico de Louis Armstrong, “What a Wonderful World”, mientras que Billie Eilish y su hermano Finneas reversionaron “Sunny” de Bobby Hebb.

Paul McCartney eligió un tema de The Beatles, “Lady Madonna”, la que introdujo contando que su madre fue enfermera y matrona.

Por su parte, los Rolling Stones, los últimos en sumarse a la lista, estuvieron cada uno desde sus casas interpretando “You Can’t Always Get What You Want”.

Lady Gaga, Celine Dion, John Legend y Andrea Bocelli hicieron “The Prayer”, canción que la canadiense y el italiano popularizaron hace 21 años. Acompañados por el pianista chino Lang Lang, fue el número elegido para el cierre del evento.