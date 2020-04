Coronavirus: Trump suspenderá aportes de EE.UU. a la OMS en medio de la pandemia

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suspenderá los aportes del país norteamericano a la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

El millonario ha sido blanco de duras críticas por su gestión de la pandemia que al momento ya superó las 25 mil muertes en su país, la quinta parte de los fallecidos por la enfermedad en el mundo, y ha respondido atacando a la prensa y a los gobernadores de los diversos Estados de EE.UU.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

En su búsqueda de responsabilizar a terceros, este martes Trump apuntó a que “revisará” los aportes a la OMS “por su mala administración y por encubrir los contagios de coronavirus”.

Hace una semana el mandatario aseveró que la OMS “parece ser muy China-céntrica, y siempre parecen darle en el gusto pese a que los financiamos, así que veré que sucede ahí”, amenazando con quitar su financiación. Esto pese a que en enero valoró los esfuerzos de China en contener el coronavirus, y apreció la transparencia del gigante asiático al respecto.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020