Tendencia mundial: BTS lanzó su nuevo álbum “Map of the Soul: 7” y el videoclip de la canción “ON”

La boyband de K-pop, BTS, lanzó este viernes su esperado cuarto álbum de estudio Map of the Soul: 7 y el videoclip de la canción principal, ON.

Cabe recordar que hace unos días el grupo rompió un nuevo récord, superando los 4 millones de pedidos anticipados del disco a nivel mundial.

En solo cuatro horas de publicado el videoclip de ON en YouTube, ya acumula más de 10 millones de reproducciones.

El comeback de los surcoreanos incluye 20 canciones en la versión digital, donde ON cuenta con una versión con la cantante australiana Sia.

Puedes escuchar el disco haciendo clic aquí (Spotify).

Revisa aquí el videoclip: