Julio Iglesias Jr.: “Yo era el que supuestamente tenía que haberme llamado Chile”

Julio Iglesias Jr. es el hijo mayor de Julio y hermano de Enrique Iglesias. comenzó sus presentaciones en Chile el pasado 30 de enero, en el Club Amanda, para luego volar hasta Punta Arenas y Coquimbo, completando casi tres semanas recorriendo de norte a sur en su gira “Timeless”, que en gran parte consta de éxitos “enchulados” de su padre, y en la que también incluye fechas en Antofagasta, Viña del Mar, Pucón y Chiloé.

“Yo era el que supuestamente tenía que haberme llamado Chile”, confesó el cantante. “Me hace mucha gracia, la primera vez que vine, el 95 o 96, al aterrizar lo primero que me dicen es eso”. Sin embargo, no puede escoger una canción favorita del repertorio de su padre, aunque en sus presentaciones incluye un medley de canciones como “Me olvidé de vivir”, “Manuela”, “Nathalie”, “Hey”. “Ese medley me gusta mucho porque lo vengo escuchando desde que tenia cuatro años”.

El cantante se declara feliz de incorporar el repertorio de Julio Iglesias padre en el propio. “Soy el heredero de esas canciones, él me lo ha dicho y está muy orgulloso de mí”. Pero también escribe sus propios temas, aunque reconoce no haber escrito mucho en los últimos años, donde ha estado dedicado a su gira. “Me cuesta más elegir las 25 canciones que canto en cada show”, donde además incluye canciones de clásicos como Nat King Cole y Frank Sinatra.

Orgulloso de su padre, Julio Iglesias Jr. asegura que su progenitor es “el cantante español más internacional del mundo”. Tras las giras alrededor del mundo que ha hecho, se ha dado cuenta que “no hay país donde la gente no sepa su nombre o me diga al menos una canción de mi padre”. Por eso, el apellido no es un peso. “Me encanta ser el hijo de Julio Iglesias, alguien a quien la gente admira”, aseguró.

Julio es proveniente de “una familia numerosa”, donde su hermano menor tiene 12 años. “Mi padre dejó de hacer hijos hace poco”, comentó entre risas. “Cuando nos juntamos todos necesitamos una mesa triple”, confidenció, al tiempo que rescató la relación con el más famoso de sus hermanos, Enrique Iglesias, revelando incluso una primicia respecto a sus hijos.

Así, mientras los hermanos varones tienen más sintonía con la música, las mujeres se dedican al modelaje. “Cada uno con su cosa”.

El cantante está hace años radicado en Miami, aunque suele viajar a su España natal a visitar a su madre. El país “está como está, seguimos sin gobierno, pero la gente española es gente feliz, que se acopla, que lo pasa bien. Me encanta ir, ver a mi familia, ir a comer con mis amigos, al Bernabeu a ver al Real Madrid. Siempre que voy me siento muy español”.

Ahora que está de vuelta en Chile, también observa lo que ha cambiado tras el estallido social. “El otro día anduve por Plaza Italia y me quedé impresionado, me da mucha pena, espero que se pueda arreglar pronto y que la gente pueda volver a la normalidad“. Y ya que va a pasar por Viña del Mar, aprovechó de contar que le encantaría pisar la Quinta Vergara, un lugar que ya conoce. “Me encantaría. En 1996 estuve de jurado”, recordó.

Después de Chile, contó, pasará por Argentina, México, Estados Unidos y algunos países de Europa. “Es un sin parar esto”, dice, enfatizando que “quiero volver a España” y que “cuando termine esta gira espero escribir algunas canciones mías y grabar canciones originales, me encantaría”. Canciones que, probablemente, tendrán una tónica clara. “Me gusta mucho la música romántica, la que llega al alma”.