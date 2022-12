Rafael Nadal aplaude el triunfo de Lionel Messi en Qatar 2022: “Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba me pareció justo”

El título obtenido por Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y la consagración de Lionel Messi no dejó a nadie indiferente, incluyendo a una de las grandes estrellas del deporte planetario, el español Rafael Nadal.

En diálogo con AS España tras ser premiado por sexta vez en su carrera con la condecoración al mejor deportista del año, el oriundo de Manacor no dejó de lado su costado futbolero y analizó el desarrollo de la Copa del Mundo.

“Iba con el espectáculo, porque desgraciadamente España se fue en octavos. Fue una final espectacular. Lo siento por muchos amigos franceses que tengo y por todo lo que significan París y Francia para mí. Pero también tengo muchísimos amigos argentinos y en ese sentido, como amante y nostálgico del deporte, que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo a mí me hizo feliz“, sostuvo Rafael Nadal, que reconoció su emoción por lo ocurrido en Qatar 2022.

“Que alguien tan grande culmine con un título que le faltaba, de este calibre, con todo lo que significa para Argentina, me pareció justo, lo disfruté y me emocioné. Sin ir con Argentina, cuando Messi marcó el tercer gol se me saltaron las lágrimas. Pero por la emoción de ver a alguien tan grande lograr lo que le faltaba esto y que había sufrido tanto para conseguirlo”, explicó el ganador de 22 títulos de Grand Slam.

“Disfruté mucho de la final, sobre todo a partir del minuto 70 hacia adelante, que fue espectacular. Antes parecía que todo estaba muy fácil, controlado para Argentina”, concluyó el tenista de 36 años, rindiéndose ante el desempeño de la “Albiceleste”.