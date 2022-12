Lionel Messi y el título de Qatar 2022: “Presentía que iba a ser esta la ocasión de ganar, es una locura que se haya dado así”

La quinta fue la vencida para Lionel Messi, quien coronó de la mejor forma, a sus 35 años, su participación en Qatar 2022 tras levantar la copa que lo acredita como campeón del Mundo con Argentina.

Sin soltar el trofeo de la Copa del Mundo, la “Pulga” no pudo ocultar su sonrisa tras liderar los festejos en el estadio Lusail. “Es hermosa. Mirá lo que es. ¿Sabés cuántas veces la voy a besar?”, comentó en un comienzo, aun sin dar crédito a cómo se dio el partido ante Francia.

“Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. No hay nada después de esto. Lo que luché toda mi carrera se me dio casi al final. Me encanta lo que hago, lo disfruto. Estar acá y quiero disfrutar unos partidos más siendo campeón del mundo”, remarcó Lionel Messi, que tuvo tiempo para recordar a quienes lo acompañaron en Mundiales anteriores.

“Todos la queríamos e hicimos lo posible para conseguirlo. Anteriormente estuvimos muy cerca de conseguirla, con muchos compañeros que dieron el máximo y no pudieron lograrlo. Hoy este grupo es representante de todos ellos. Hubo duras, difíciles, pero la gente siempre aportó mucho cariño y fuerza”, aseguró el delantero del PSG, quien no quiso pensar en un eventual retiro de la selección Argentina.

“No somos conscientes de lo que hicimos y lo que vamos a vivir en Argentina, va a ser una locura. Lo único que quiero es ir a disfrutar con mi gente, tirarme a tomar sol en Rosario. Es una alegría muy grande terminar el año con esta felicidad. Esto es una alegría que da ánimo a todos y hace olvidar muchas cosas malas que nos toca vivir“, concluyó.