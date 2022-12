Vicepresidenta del Parlamento Europeo es destituida tras ser acusada de recibir sobornos de Qatar

Las especulaciones en torno a cómo se gestó la organización del Mundial de Qatar 2022 han salpicado en los últimos días al Parlamento Europeo y, más puntualmente, a su vicepresidenta, Eva Kaili.

Tras una investigación desarrollada por las autoridades de Bélgica, la expresentadora de TV en Grecia fue detenida tras encontrar en su domicilio bolsas llenas de dinero, lo cual le significó ser acusada de corrupción y blanqueo de capitales.

Aquellos montos proporcionados a Eva Kaili serían con el propósito de influenciar en decisiones políticas y económicas del Parlamento Europeo. ¿El origen de aquellos dineros? Según AFP, se trataría de Qatar, parte de esta investigación por corrupción.

Con estos antecedentes, el plenario del ente europeo aprobó la destitución de la diputada griega con 625 votos a favor, apenas 1 en contra y 2 abstenciones.

A lo anterior se suma lo planteado por el Financial Times, que sostuvo que al menos cinco eurodiputados han recibido invitaciones, viajes y promesas para la Copa del Mundo por parte de las autoridades de dicho país.

Todo en el contexto de las investigaciones desarrolladas por el Parlamento Europeo en torno a las extremas condiciones para los trabajadores que construyeron los recintos de Qatar 2022.

La propia Eva Kaili avaló el compromiso de los qataríes, días antes del arranque de la Copa del Mundo, para “continuar con sus reformas de las condiciones de trabajo”, aun cuando se habla de miles de migrantes muertos ante el calor excesivo y la falta de seguridad en las faenas.

Several bags full of cash allegedly linked to World Cup host Qatar have been found following the arrest of European Parliament Vice-President Eva Kaili in a corruption probe. pic.twitter.com/3LsQoJtOqA

— DW News (@dwnews) December 10, 2022