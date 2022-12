“Tuvimos una charla en mi oficina”: Fernando Santos revela cómo reaccionó Cristiano Ronaldo al sacarlo del once titular

Este viernes, el entrenador de Portugal, Fernando Santos, atendió a la prensa en conferencia antes de enfrentar a Marruecos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Y como era de esperarse, la mayoría de las preguntas giraron en torno a Cristiano Ronaldo y su salida del once titular.

El técnico portugués no se guardó nada y relató cómo fue el momento cuando le informó a “CR7” que ya no sería titular en el equipo. “Conversamos el día del partido con Suiza. No había conversado con Ronaldo antes. La única conversación fue solo para explicarle las razones por las que no iba a jugar. Se lo hice saber”, indicó de entrada.

“Tuvimos una charla en mi oficina y le dije que no contaba con él para ser titular contra Suiza. Pensé que su entrada en el segundo tiempo podría resolver el partido”, agregó el estratega luso.

Luego, Fernando Santos comentó cuál fue la reacción del ex Manchester United: “¿Estaba contento Cristiano? No. Suele jugar en el once inicial. Es normal que no estuviera muy satisfecho. Él no lo tomó tan simple y me preguntó si era buena idea”.

Tras zanjar el tema, el DT de Portugal recalcó que Cristiano Ronaldo nunca quiso renunciar a la selección y pidió que lo dejen tranquilo. “Está de moda señalar a Cristiano. No hay mejor ejemplo que el que dio en el partido. Fue el que más gritó en el vestuario, saltó en todos los goles. Dejen a Ronaldo en paz”, complementó.

Portugal y Marruecos buscan un cupo en las semifinales

Portugueses y marroquíes se verán las caras este sábado 10 de diciembre, a partir de las 12:00 horas de Chile, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.