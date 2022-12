Ronnie Fernández: “No he tenido contacto con nadie ni pretendo tenerlo, mi contrato está con la U”

Este viernes, el plantel de la U de Chile arrancó la pretemporada con la realización de los exámenes médicos para el plantel, instancia en la cual destacó la presencia del delantero Ronnie Fernández.

“Todos los inicios son positivos, expectante para lo que viene. Es un proceso nuevo, es nuestra primera experiencia después de un mes con los compañeros, esperando lo que vendrá para el próximo año“, apuntó a la salida de la Clinica MEDS, donde destacó el arribo de Leandro Fernández, último refuerzo oficializado por Azul Azul.

“Jugadores como él, con su categoría, suman mucho. Es importante que el equipo tenga jugadores de renombre, que se lleven la presión de estar en un equipo grande. Se han traído jugadores pensando en tener un año un poco más tranquilo“, sostuvo Ronnie Fernández, que también afrontó su futuro en la U de Chile, considerando que su nombre encabeza las posibles listas de salida. Incluso se ha planteado una opción para que vaya a Perú.

“Tengo contrato vigente, nadie me ha notificado nada oficialmente. La primera fuente debería ser del club hacia mí. No he tenido contacto directo con nadie ni pretendo tenerlo, mi contrato está aquí y es lo que corresponda. Yo no he comunicado nada respecto a salir“, planteó el ex Santiago Wanderers.

Ronnie Fernández y el balance del 2022

Al momento de analizar el desempeño de la U de Chile, el atacante intentó hacer un análisis positivo. “Fue un año ajetreado, tuvo de todo, llegar a un equipo con la relevancia que tiene es super importante para la carrera de uno. Si uno hace análisis, quedé en deuda con el tema de los goles, fueron pocas las ocasiones que generamos, hubo partidos donde no rematamos al arco. Si uno ve el vaso medio lleno, después de dos años no llegamos a la última fecha peleando el descenso, aunque no es un mérito para la U“, planteó.

De todas formas, defendió el haber sido siempre considerado como parte de las oncenas titulares durante la temporada, tanto con Santiago Escobar como Diego López y Sebastián Miranda. “Si uno está en la cancha es por algo, no conozco jugadores que tengan contrato para ser titular. Con los técnicos que hubo participé todo el año, algún aporte tengo dentro de la cancha y eso es gratificante dentro de lo malo por no marcar“, argumentó, sin querer ponerse en la opción de dejar el club tras apenas un año.

“Hablar de sentimientos en un medio tan cruel como este no viene al caso, en lo futbolístico me hubiera gustado ganar títulos con la U, pero la vida continúa. Uno tiene el alivio de poder irte a cualquier parte con la tranquilidad de haber intentado hacerlo todo“, concluyó al término de los chequeos médicos.