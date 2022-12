Pelé responde a mensaje de Kylian Mbappé y lo felicita: “Feliz de verte quebrando otro de mis récords”

La leyenda de la selección brasileña, Pelé, agradeció el mensaje de apoyo que le envió Kylian Mbappé por su delicado estado de salud durante las últimas semanas tras ser ingresado en el hospital Albert Einstein de São Paulo.

La estrella de la selección de Francia, junto a otras figuras del fútbol mundial, le escribió a través de su cuenta de Twitter en medio de su participación en el Mundial de Qatar 2022: “Oren por el rey”, lanzó.

El exfutbolista, que aún está internado en dicho centro clínico, usó el mismo medio para replicar al galo. “Gracias Mbappé, me quedo feliz de verte quebrando otro de mis récords en esta Copa, mi amigo”, respondió

Cabe recordar que hasta ahora, Kylian Mbappé registra nueve goles en Mundiales a sus 23 años y rompió recientemente el récord de Pelé como el futbolista con más goles antes de los 24.

Thank you, @KMbappe. I'm happy to see you breaking another one of my records in this Cup, my friend! ❤️🙏🏾

— Pelé (@Pele) December 8, 2022