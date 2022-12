La insólita respuesta del Jefe del Comité Organizador del Mundial tras muerte de trabajador en Qatar: “La muerte es parte de la vida”

Nasser Al Khater, jefe del Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022, causó polémica por su insólita declaración respecto a la muerte de un trabajador inmigrante en el país anfitrión ocurrida en el centro de entrenamiento de la selección de Arabia Saudita.

“Estamos en medio de un Mundial. Y tenemos un Mundial exitoso. ¿Y esto es algo de lo que quieres hablar ahora? La muerte es una parte natural de la vida. Ya sea en el trabajo, ya sea mientras duermes”, sostuvo el directivo ante el cuestionamiento de los periodistas.

De acuerdo a lo informado por el sitio The Athletic, el fallecido sería un filipino cerca de los 40 años que se cayó de un montacargas cuando reparaba la iluminación de un estacionamiento y aparentemente no llevaba arnés de seguridad.

“Si la investigación concluye que no se respetaron los protocolos de seguridad, la empresa se expone a investigaciones judiciales y duras sanciones económicas”, afirmó el gobierno de Qatar en un comunicado.

Por su parte, la FIFA también se pronunció al respecto y se mostró “profundamente entristecida por esta tragedia. Hemos contactado a las autoridades locales para pedir más detalles”.

The 2022 Qatar World Cup’s chief executive Nasser Al Khater responded to a question about a recent migrant worker casualty by telling reporters that “death is a natural part of life”.

