“Raro el ayudín”: Video de Casemiro aplicando algo en la nariz de Neymar genera revuelo en redes sociales

Brasil se robó todas las miradas este lunes tras golear a Corea del Sur en octavos del Mundial de Qatar 2022. Más allá de los goles y los bailes brasileños, hubo otra imagen que está dando la vuelta al mundo e involucra directamente a dos figuras de la “verdeamarela”: Neymar y Casemiro.

En redes sociales se viralizó un video en donde aparece el volante aplicando algo en la nariz del delantero, en plena cancha. Tras esta acción, el atacante del PSG se quedó un par de segundos apoyado en el pecho del mediocampista del Manchester United.

El episodio generó bastante revuelo entre los usuarios, quienes quedaron con la duda sobre el tipo de sustancia que usó Casemiro en la nariz de Neymar.

No obstante, la prensa brasileña intentó aclarar la situación y explicó que se trataría de una pomada que permite mejorar la respiración, la cual suelen usar los seleccionados brasileños y otros futbolistas. De todas maneras, quedaron abiertas las conjeturas formadas a raíz de lo sucedido.

POMADA MISTERIOSA?

O que é a pomada misteriosa que Neymar passou na camisa no intervalo do jogo do Brasil? A @domibecker explica pra gente!#UOLNaCopa2022 #UOLEsporte #Qatar2022 #Brasil #Neymar #Raphinha pic.twitter.com/vAlyxuB5lN

— UOL Esporte (@UOLEsporte) December 6, 2022