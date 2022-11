Lionel Scaloni se rinde a los pies de Messi: “El 10 decidió el partido; hasta los hinchas mexicanos disfrutan de verlo”

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, habló tras la victoria que consiguió ante México en el Mundial de Qatar 2022, resultado vital para la “Albiceleste” que escaló al segundo puesto del Grupo C.

“El partido sabíamos que iba a ser muy difícil porque México nos planteó un partido diferente al que venía haciendo normalmente. Lo hicimos bien, el primer tiempo no fue bueno para ninguno de los dos. Corregimos en el descanso, empezamos a jugar mejor y el 10 (Messi) decidió el partido, que es lo que mejor sabe hacer”, explicó el estratega argentino en conferencia.

“La sensación es de alegría. Se festejó en el vestuario, pero ya está, se acabó. Mañana hay que volver a preparar el partido. La alegría dura muy poco. Hay que tener un equilibrio cuando se gana y se pierde”, agrego.

Scaloni y sus elogios a Lionel Messi

Respecto al partido de la “Pulga”, explicó que “tiene que disfrutar del Mundial. Hasta los hinchas mexicanos disfrutan de verlo jugar. Pero con la humildad que hay que tener. No hicimos nada aún, tenemos que jugar otro partido. Un tropiezo como el del otro día nada puede empañar”.

En esa línea, el DT de Argentina comentó que “es emocionante verlos jugar a ellos, quien no se siente identificado con este equipo es porque realmente no quiere a la Selección Argentina. Jugando bien, jugando mal, es increíble cómo dejan todo y representan a la camiseta de la Selección”.

“Entendamos que jugar con esta camiseta no es lo mismo que con otras selecciones porque lamentablemente es así. Pero si tengo que analizar lo que es el partido de cada jugador les pondría la nota más alta porque afrontaron un partido terriblemente difícil con toda la magnitud que tenía si no iba bien. Cómo no voy a decir que estoy orgulloso y emocionado con lo que han hecho”, cerró.

En el cierre del Grupo C, Argentina tendrá que enfrentar a Polonia el próximo miércoles 30 de noviembre a partir de las 16:00 horas de Chile.