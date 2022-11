Un fan de Gales, que llegó hasta Qatar para alentar a su selección en el Mundial de Fútbol, falleció este viernes luego del partido ante Irán.

Según señala la prensa inglesa, el aficionado identificado como Kevin Davies de 62 años estaba en Doha junto a su hijo y unos amigos, y se cree que murió de causas naturales.

De acuerdo a los reportes, Davies fue trasladado hasta el Hospital General Hamad en Doha, después del partido en el que Gales perdió por 2-0 ante la selección de Irán, y pese a los esfuerzos del equipo médico no pudieron salvarlo.

Por su parte, la Asociación de Aficionados de Gales lamentó en sus redes sociales haber perdido a un miembro del “Muro Rojo” -como se hacen llamar los fans de la selección de ese país-, enviando sus condolencias a la familia.

Además se indicó que tanto la embajada de Gales como el resto de los fans que están en Qatar han ayudado en todo momento al hijo de Kevin Davies en el complicado momento.

Unfortunately we have lost one of the Red wall yesterday in Qatar, our sincere condolences go out to his son here in Doha and his family back in Wales..May he rest in peace. pic.twitter.com/KCPRdj8kBj

— Fan Embassy Wales (@WeAreFSACymru) November 26, 2022