Hernán Galindez no se arrepiente de su partida de la U mientras disputa el Mundial: “Creo que mal no me salió”

El portero de la selección de Ecuador, Hernán Galindez, habló tras la igualdad de su equipo ante Países Bajos por la segunda jornada del Grupo A en el Mundial de Qatar 2022.

En diálogo con ADN Deportes, el meta de 35 años aseguró estar “contento por estar viviendo este Mundial. Ya estar dentro de los 26 jugadores era un privilegio y me toca jugar e intentó de disfrutarlo mucho”.

Consultado por su pasado en Universidad de Chile, el futbolista argentino nacionalizado ecuatoriano no lamentó en nada su partida de los azules. “Llegué a Ecuador, pude atajar algunos partidos en el Aucas, salir campeón y hoy estar atajando en el Mundial. Creo que mal no me salió”, aseguró.

En esa línea, Hernán Galindez se refirió al término de torneo por parte del cuadro universitario. “Tengo algunos compañeros con los que hicimos una buena relación. Un equipo tan grande como la U no podía descender, hubiera sido muy triste. Me pone contento y ojalá que se puedan hacer mejor las cosas y que vuelvan a pelear por otras cosas”, cerró.