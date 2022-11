Cristiano Ronaldo advierte a Messi en la previa del Mundial: “Me gustaría ser yo quien le dé el jaque mate”

Cristiano Ronaldo habló este lunes en su primera conferencia de prensa en Qatar, donde abordó diversos temas como sus polémicas declaraciones contra el Manchester United y su debut en el Mundial 2022, donde aprovechó de dejarle un recado a Lionel Messi.

“Todos los jugadores, todo el personal, todo el vestuario, me conoce y saben cómo soy y pienso. Me conocen desde los 11 años. No se dejarán influir por lo que dicen o escriben. No tengo que preocuparme por lo que piensen los demás. Hablo cuando quiero, estoy hecho a prueba de balas”, explicó el jugador de los “Diablos Rojos” tras sus incendiarios dichos en las últimas semanas.

En esa línea, el futbolista de 37 años se refirió a su relación con el plantel que dirige Fernando Santos, tras su tenso reencuentro con Bruno Fernandes. “Mi relación con él es excelente. El ambiente de la selección es muy bueno. No hay ningún problema. El grupo está blindado”, aseguró.

Cristiano Ronaldo y su participación en Qatar 2022

Respecto a su debut en la Copa del Mundo, el capitán de Portugal comentó que “ya estoy recuperado, me siento preparado para comenzar el Mundial de la mejor manera y alcanzar los objetivos. Tenemos un potencial enorme, pero hay que pensar en Ghana e ir con calma. A partir de ahí ir creciendo. Si somos la mejor selección, llegaremos hasta al final”.

“Va a ser mi quinto Mundial, pero la responsabilidad es la misma que cuando me fui a vivir a Lisboa con once años. Siempre tengo responsabilidad. La presión siempre es la misma. Soy capaz de aguantarla”, agregó.

Finalmente, Cristiano Ronaldo habló sobre la campaña publicitaria que protagonizó con Lionel Messi. “Estamos haciendo jaque mate en la vida, no solo en el ajedrez. Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. Sería lindo. Ya que pasó en un juego de ajedrez, en el fútbol sería más”, cerró.