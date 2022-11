La relación entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United atraviesa por un momento de crisis, así lo hizo saber el propio delantero portugués hace unos días en una explosiva entrevista, en la cual, aseguró sentirse “traicionado” por el club inglés.

En medio de esta comentada situación, un nuevo capítulo volvió a sacar a flote el quiebre entre los “Diablos Rojos” y “CR7”. Mediante redes sociales, se viralizó un video en donde aparecen grúas retirando una gigante imagen del delantero en el estadio Old Trafford.

El llamativo mural correspondía a una campaña para homenajear a varias leyendas del club que brillaron con la camiseta número “7”, como Cristiano Ronaldo, Eric Cantona y David Beckham. Sin embargo, la gigantografía de estas figuras ya no está en el recinto deportivo.

¿La razón? Muchas personas pensaron que este hecho ocurrió por consecuencia de los dardos que lanzó el portugués contra Manchester United en su entrevista, no obstante, desde Inglaterra explicaron otro motivo.

Según informó el diario inglés Mirror, aquel mural donde aparecía Cristiano Ronaldo “siempre estuvo programado para retirarse el miércoles debido a que Old Trafford albergará la final de la Copa Mundial de la Liga de Rugby masculina y femenina el sábado”.

“En su lugar, el espacio ubicado sobre la megatienda en la explanada, ahora anunciará el rugby cuando Australia y Nueva Zelanda se enfrenten en la final femenina, antes de que Australia se enfrente a Samoa en la final masculina”, agregó el medio británico.

🚨| A huge Cristiano Ronaldo mural has been removed from Old Trafford today. pic.twitter.com/R00S9lotxo

— Football Daily (@footballdaily) November 16, 2022