La Triple Largada: el desafío social y deportivo que marcará el Maratón de Santiago 2023

Entre los más de 30.000 inscritos para la edición 2023 de la Maratón de Santiago destaca una historia muy particular, la que marcará el desafío denominado “La Triple Largada”, la cual implicará que un deportista completará las tres distancias de la prueba en el mismo día: es decir, correr los 10, 21 y 42 kilómetros.

Quien será el encargado de desarrollar esta, para muchos, locura deportiva es Matías Olguín, periodista y corredor de trail running. “La idea apareció justo después de correr el Nacional de Trail, que fue en Nahuelbuta. Después de una carrera tan grande e importante, a veces uno se replantea o se hace la pregunta cuando a uno no le va como esperaba, de por qué estoy corriendo o qué quiero lograr corriendo en este deporte. Me sirvió para darle un propósito a esto de correr. Al principio, era una promesa con mi mejor amigo para empezar a correr, no se pudo por la pandemia, él falleció y para manejar lo que estaba sintiendo empecé a correr. De eso nació el desafío de la Triple Largada, surgió de lo que estaba sintiendo”, aseguró en diálogo con ADN Deportes, junto con sintetizar la meta que se trazó.

“Es una carrera de ultradistancia, pero por sobre todo en una carrera social. Acá te olvidas un poco de correr por ti y empezar a correr por el resto, eso a mí me llena completamente”, remarcó de cara a La Triple Largada, donde, de completar el desafío, logrará recopilar ayudas para el colegio Bicentenario de Santa María del Monte.

“Había que ayudar a alguien y yo quería quería ayudar a alguien y quería partir por por los niños, quería partir por estudiantes que recién formando en esto. Si completo la prueba, junto a Adidas, implementos deportivos. Mis compañeros de GEP Running también aportarán con implementos deportivos para este colegio de la comuna de El Monte. Hay pequeños deportistas con un potencial tremendo”, planteó Matías Olguín.

¿Cómo completará La Triple Largada?

La duda es lógica en torno a la fórmula con la cual afrontará las tres distancias del Maratón de Santiago, la estrategia ya diseñada por Matías Olguín junto a sus entrenadores, Gustavo Godoy y Pablo Fuentes.

“Voy a correr primero los 42 kilómetros, partiré a las 7:40 aprox, cuando parten los de los 21 km: o sea, cuando se den la vuelta para la meta yo voy a seguir de largo para completar mis 42. Lo hice así para terminar luego con lo más complicado, mentalmente correr 42 kilómetros es muy muy difícil. Los últimos 20 kilómetros serán los más complicados mental y físicamente, ahí voy a tener que buscar la forma”, remarcó, junto con plantear cómo se ha preparado para este desafío.

“Entreno 6 días en la semana, más a la noche por temas de trabajo. Para correr esta carrera hay que entrenar el triple, así que el plan fue bien pensado. A veces en los entrenamientos correr lento y por varias horas es también correr rápido, ya que te servirá para carreras más cortas“, concluyó de cara a la competencia del domingo.