Presidente de Chile Rugby afronta las críticas de Pablo Lemoine: “No lo tomé como algo contra la federación, estamos super alineados”

El presidente de Chile Rugby, Cristian Rudloff, conversó con ADN TOP KIA luego de la polémica generada por el head coach de Los Cóndores, Pablo Lemoine, quien no ocultó su desazón tras la abultada derrota 71-0 con Inglaterra.

“La verdad es que ya me da un poco de repulsión seguir hablando lo mismo, porque al final esto es como un show, donde por un lado estamos los payasos y desde el otro están los dueños del circo, y a mí me tiene saturado el tema”, apuntó el charrúa, en declaraciones que, para algunos, apuntaron contra la directiva local por falta de gestión.

“Con Pablo Lemoine estamos súper alineados. Fue un error en la interpretación del mensaje, eso me deja bien tranquilo. Es parte de la impotencia de ver a tus jugadores que, pese a dar el 100%, no es suficiente”, comentó Cristian Rudloff, quien desestimó cualquier tipo de molestia al respecto y enfatizó que cuentan con él para seguir el proceso tras el Mundial de Rugby en Francia.

“En ningún momento lo tomé como una crítica a la Federación. Lo hemos conversado permanentemente. Nos habría gustado tener partidos amistosos de este nivel en julio y agosto, hacia allá iba la crítica, pero es entendible que ningún país de las potencias quisiera viajar lejos”, remarcó el mandamás de Chile Rugby.

Cristian Rudloff y el balance del Mundial de Rugby

Al margen de las caídas sufridas con Japón, Samoa e Inglaterra, la mirada del directivo es optimista. “Desde otras delegaciones nos han llenado de elogios por cómo hemos jugado los partidos, ir hacia adelante, con una agresividad y deseo de proponer juego, no sólo defender. Me quedo con eso, sabiendo que lo que nos falta es físico. Nos duele perder por un marcador abultado, no nos gusta, pero los últimos cuatro años hemos hecho un camino y hoy sabemos lo que hay que hacer. Hay que entender el proceso”, sostuvo, insistiendo en los puntos a mejorar.

“El rugby es un deporte tremendamente físico y hoy es como que un peso pluma peleara contra un peso pesado. Para ser peso pesado, hay que trabajar y trabajar. Para eso buscamos los recursos necesarios para seguir creciendo”, concluyó en el diálogo con ADN TOP KIA.