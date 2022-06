El pasado martes 28 de junio, el Pleno de la Convención Constitucional realizó su última votación sobre el informe de la Comisión de Armonización, concluyendo así casi un año de labores en la confección de la nueva Constitución.

El proceso no ha estado exento de polémicas desde sus inicios, y sobre esto se refirió el doctor en derecho, director del departamento de Derecho Público y académico de la Universidad Católica, Sebastián Soto, quien en conversación con ADN Hoy señaló que “perdimos una gran oportunidad. Los momentos constituyentes, en el mundo y no solo en Chile, intentan superar crisis políticas”

“Yo creo que hoy nadie puede decir que el texto que nos proponen es la casa de todos, y eso es lamentable”, agregó.

Asimismo, el abogado reveló que “yo fui de los que votó apruebo porque quería iniciar un proceso para discutir temas nuevos y discutirlos bien, pero creo que no logramos hacer eso“.

“No obstante, la sociedad está muy dividida, y la experiencia internacional no muestra que hay sociedades más divididas que nosotros, que han logrado transformar su momento constituyente en un momento en el que construyen una casa para todos”, prosiguió.

“No hablo de un proceso en el que todos estén de acuerdos con todos, eso no va existir, pero sí un proceso que simbólicamente intente unificar y crear un camino. Este proceso constitucional no logró construir un camino, y creo que perdió la vocación de intentar aquello desde el principio”, declaró el académico.

Por otro lado, Sebastián Soto manifestó que “era importante discutir ciertos temas, pero el tono y el contenido de lo que ahí está escrito y que se nos presentará el lunes 4 de julio no es definitivamente, a mi juicio, una casa de todos“.

Cuórum para reformas constitucionales

En la misma línea, el director del departamento de Derecho Público y académico de la Universidad Católica se refirió a la discusión por los cuórum de 4/7 para reformas constitucionales. “El sistema de reformas que se propone es bastante complejo, no como la moción que presentó la senadora Rincón o el senador Walker, que propone un solo cuórum para todo”, aseveró.

“Hay tanta incertidumbre respecto a la forma de modificación de esta Constitución en cuestiones como el consentimiento y que los Pueblos Indígenas aprueben las normas de reforma de este texto”, añadió el abogado.

Finalmente, Soto apuntó que “en su ejercicio, creo que la Convención Constitucional dilapidó su legitimidad por la farándula, la vulgarización y todo lo que hemos visto”.