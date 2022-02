Rodrigo Rojas Vade, “Pelao Vade”, como es conocido el convencional del distrito 13, anunció en un video en su cuenta en Instagram que retomará sus funciones. La mesa directiva del órgano redactor confirmó este lunes haber recibido un correo explicitando la situación. Y pese a que Rojas Vade atribuyó su retorno dada la imposibilidad de renunciar de facto, el rechazo al anuncio ha sido transversal.

La presidenta de la actual mesa directiva, María Elisa Quinteros, acompañada del vicepresidente Gaspar Domínguez, señaló que si bien la posibilidad de renuncia descansa como proyecto de ley hace cinco meses en el Senado, aclaró que “como mesa directiva condenamos profundamente esta situación”.

“Muchas personas se han visto defraudadas por el accionar del constituyente. Sin embargo, desde la mesa no podemos impedir su retorno porque fue electo democráticamente, ni tenemos mecanismos para renunciar sin que pase por el Congreso”, agregó la presidenta, puntualizando que la situación de Rojas Vade “daña la fe, la transparencia, la publicidad de la Convención. Nos daña nuevamente y nos hiere profundamente.

En la misma línea, el vicepresidente Domínguez increpó al Congreso: “Como mesa condenamos profundamente el actuar del convencional aludido y por cierto no nos favorece (…) Queremos recordar que la posibilidad de renuncia de este convencional a su cargo no depende de la Convención. Hacemos un llamado enfático para que tramiten la posibilidad de renuncia del convencional, porque esta discusión nos desvía de lo importante, que es tener una Constitución para Chile”.

De lado y lado

El rechazo a la decisión de Rojas ha sido transversal, de sectores de izquierda y derecha.

Pollyana Rivera, del Partido Republicano señaló que este “no se trata de un problema político, sino que también moral: no podemos permitir que esta persona retome sus funciones luego de haber engañado a Chile para resultar electo convencional. Es inconcebible que no se establezca un mecanismo que permita la renuncia de este rey del engaño”.

En la misma línea, el constituyente Ruggero Cozzi, de Renovación Nacional, fue más allá: ” el no quiere dejar vacante el cupo y como sabe que nadie lo puede reemplazar, el no se ha atrevido a renunciar, lo que es distinto. Todo esto es producto de una maraña de mentira, fraude y engaño que yo creo que lo único que hace es seguir desprestigiando la Convención Constitucional”.

El grupo de Movimientos Sociales Constituyentes, ligados a la izquierda, también expresaron su molestia por la situación.

En un comunicado dado a conocer durante esta jornada, señalaron que se enteraron de la decisión de Rojas Vade durante este mismo lunes: “La posibilidad de renuncia del Sr. Rojas a su cargo no depende de la Convención Constitucional, sino de una reforma constitucional”.

“Instamos a la presidencia del Senado a ponerlo en votación con celeridad y urgencia que amerita, a fin de resguardar la representación de las personas que votaron por el sr. Rojas en el Distrito 13”, precisaron en el documento, y luego añadieron: “Como Movimientos Sociales Constituyentes instamos al sr. Rodrigo Rojas Vade a poner por delante el resguardo del proceso constituyente y no retomar a sus funciones como convencional”.

La defensa de Vade

Tomás Ramírez, el abogado que ha representado al constituyente Rojas Vade, también participó del debate: apuntó a destrabar la situación vía institucional, con la aprobación de la ley en el Senado.

“El mecanismo institucional para la renuncia está en el proyecto de ley que lleva meses en el Congreso. Actualmente no puede renunciar con los diagnósticos que tiene. El comité de ética lo sancionará por no asistir y donará su sueldo, pero quien reclame su presencia en la Convención debiese preguntarle a los parlamentarios por qué no han aprobado el proyecto de ley que le permite renunciar”, señaló.

En conreto, se refirió al proyecto de ley 14.592-07, que ingreso en 21 de septiembre pasado, que permitiría la salida del cargo de Rojas Vade. La presidenta del Senado, Ximena Rincón, confirmó que será durante el miércoles próximo que se tramite la iniciativa.