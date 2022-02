El caso del convencional Rodrigo Rojas Vade y su anuncio de retornar al trabajo en la Convención Constitucional ha puesto nuevamente en el debate la posibilidad de renuncia de las autoridades elegidas por voto popular, y en esta situación en particular, sobre el reemplazo que pudiera haber. La presidenta del Senado, Ximena Rincón, se refirió durante este lunes al proyecto (patrocinado, entre otros, por ella misma e ingresado en septiembre pasado a la Cámara Alta).

Antes que todo, la congresista aclaró: “El artículo 60 de la actual Constitución establece la renuncia de los Convencionales por enfermedades graves. Esta situación la tiene que calificar el Tribunal Constitucional. El señor Rojas Vade podría venir a la convención y renunciar. Creo que es lo que correspondería y transparentaría un hecho importante”.

En esa línea, aclaró que la propuesta presentada por los senadores fue para resolver el reemplazo, un “vacío legal” que, como idea, finalmente no pudo ser votado en enero pasado, último mes del trabajo legislativo antes del receso: “No se pudo tramitar por falta de quorum”, aclaró Rincón.

“Quiero ser clara en esto: llamo al constituyente Rojas Vade a que renuncie. Es un acto de honestidad y transparencia que el país agradecería. A esta altura, que él vuelva a la Convención una persona que le mintió no solo a sus pares, sino a todo el país y a sus electores, daña el prestigio de un órgano que lo que debiera hacer es hacer el trabajo que le encomendó la ciudadanía, que es presentarle al país un nuevo texto constitucional”, argumentó la presidenta de la Cámara Alta.

Por lo pronto, el próximo miércoles volverá a sesionar el Senado. Por acuerdo de los comités, la posibilidad de renuncia quedó en segundo orden en la tabla del día. Rincón cree que sí están los votos para que se apruebe de forma expedita: “Es un proyecto que se discutió de manera larga en la comisión de Gobierno. Si no se votó antes es porque producto de todos los proyectos que se sacaron el último mes de trabajo legislativo no hubo espacio, no por un problema de votos”.