Chile vuelve a caer en el ranking FIFA: en qué lugar quedó La Roja y qué país está a punto de superarla

Este jueves, 30 de noviembre, se publicó una nueva entrega del ranking FIFA masculino y para Chile hay malas noticias respecto a su posición, ya que otra vez sufrió una caída.

El empate 0-0 con Paraguay y la derrota 1-0 ante Ecuador por las Eliminatorias al Mundial 2026 le costó a La Roja perder el puesto que tenía desde la actualización del ranking de octubre.

La escuadra nacional se encontraba en el lugar 37°, pero ahora bajó a la ubicación 40° de la clasificación, con 1489.82 puntos, colocándose séptimo a nivel sudamericano, donde solo supera a Venezuela (49°), Paraguay (53°) y Bolivia (85°).

En cuanto al resto de representantes de Sudamérica, Argentina (1°), Brasil (5°), Uruguay (11°), Colombia (15°), Ecuador (32°) y Perú (35°) están por delante de nuesta selección.

Además, con esta nueva entrega del ranking FIFA, Panamá quedó muy cerca de superar a Chile en la tabla. El combinado panameño viene en ascenso, alcanzando la posición 41° con 1475.62 puntos.

1. Argentina

2. Francia

3. Inglaterra

4. Bélgica

5. Brasil

6. Países Bajos

7. Portugal

8. España

9. Italia

10. Croacia

