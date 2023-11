“Metimos cosas nuestras”: Nicolás Córdova despeja las dudas sobre cómo prepara el duelo de Chile ante Ecuador

Nicolás Córdova, entrenador interino de la selección chilena, entregó detalles sobre lo que tiene pensado para el partido de mañana contra Ecuador por las Eliminatorias. Además, comentó cómo encontró al plantel de Chile tras la renuncia de Eduardo Berizzo.

“Siempre es difícil jugar las Eliminatorias Sudamericanas, sobre todo por las distancias, los jugadores que vienen de Europa tienen pocos días para adaptarse, después hay un viaje entremedio, en este caso fue de 6 horas de Santiago a Quito. También está el factor ambiental, será otro clima respecto al nuestro”, comenzó señalando en declaraciones entregadas por la Federación de Fútbol de Chile.

“Es complejo cuando se va un entrenador porque es una suerte de duelo, y queda otro técnico con poco tiempo para trabajar, encima en circunstancias como estas, así que decidimos mantener la programación que tenía el cuerpo técnico anterior, no modificamos anda”, reconoció el “Nico”, quien tomó a La Roja de emergencia luego de la renuncia de Berizzo.

“Claramente, hemos metido cosas nuestras sobre la organización del partido, pero en general hemos tratado de llevar esto de manera tranquila, nos hemos encontrado un grupo muy sano, con gente trabajadora, gente joven que quiere hacerse su nombre en la selección. Me he sentido cómodo con todos ellos”, aseguró el ex DT de Palestino y Santiago Wanderers.

Respecto al duelo ante los ecuatorianos, le pidió al equipo “mucha personalidad para jugar este partido, por más que uno proponga jugar al ataque o defensivamente, los partidos pasan por momentos. Habrá momentos donde Ecuador nos tendrá metido en nuestra mitad y eso hay que saber defenderlo”.

“Lo que más espero es que sepamos manejar los momentos del partido, sobre todo a nivel emocional, el fútbol es de detalles y el que se equivoca menos se lleva los puntos”, agregó.

“Berizzo se atrevió a cambiar la generación”

También destacó a Eduardo Berizzo por su labor con el recambio en la selección chilena. “Él se atrevió a cambiar la generación, metió nombres que no estaban en la lista de nadie, eso es un paso importante y no se le puede desconocer”, afirmó.

Por último, Nicolás Córdova abordó la opción de seguir colaborando con La Roja adulta, considerando que es el actual jefe técnico de las selecciones juveniles sub 15, sub 17 y sub 20. “Mi proyección es lo que la Federación quiera, dependo y trabajo para la Federación, estaré donde me pidan. Yo vine por un proyecto de juveniles, pero cuando necesiten mi ayuda, estaré ahí”, concluyó.