El presidente de la ANFP, Pablo Milad, rompió el silencio a menos de 24 horas que Eduardo Berizzo haya concretado su renuncia a la banca de la selección chilena tras el empate ante Paraguay.

“Me pidió hablar para solicitar su renuncia y que tenía una carga emocional muy grande, que no quería que influyera en los resultados y a los jugadores. Dijo que su renuncia era irrevocable, que no estaba en condiciones de seguir. Me consta que puso todo de sí. Renunció a todo tipo de indemnización”, remarcó el mandamás del fútbol chileno, que lamentó la decisión del “Toto”.

“Han aparecido chicos con un gran futuro, pero los resultados que esperábamos no se han dado, como ganar a Paraguay. Las ilusiones están intactas, pero él siente que está perjudicando con su presencia”, apuntó Pablo Milad, que valoró la actitud de Nicolás Córdova para asumir el interinato.

“Es un gran profesional, lo tomó de muy buena forma y se reunió de inmediato con los jugadores, empezó a trabajar ya desde las 8 de la mañana. Los jugadores están con la ilusión intacta y la disposición de sacar esto adelante. Vino a hacer una labor en el fútbol formativo y va a seguir en eso, independiente del resultado en Ecuador“, insistió en la ANFP.

¿Quién será el próximo DT de Chile?

Junto con remarcar el interinato de Nicolás Córdova, afrontó la necesidad de encontrar un reemplazante, cuestión para la cual ya definió fechas en las cuales debería quedar definido el reemplazante de Eduardo Berizzo.

“Lo que más hay hoy son nombres. Nos hemos puesto el plazo de la fecha FIFA de marzo para tener ya al técnico, tenemos compromisos ya pactados en Europa. Queremos tener al mejor entrenador para nuestra selección. Acá no va a haber situación económica que valga ni nada que influya”, destacó, descartando mayores líos económicos de la ANFP.

“Vamos a buscar la mejor opción y vamos a equilibrar lo deportivo y lo económico. Acá las decisiones no las tomo yo, sino un directorio, con bases analíticas. Estamos abiertos completamente a que pueda ser un chileno, queremos lo mejor para la selección”, advirtió, junto con desmentir lo dicho por Gary Medel respecto de que Eduardo Berizzo habría financiado de su bolsillo las reformas en Juan Pinto Durán.

“Se equivocó, el financiamiento de Pinto Durán fue de la Federación. Berizzo nos dijo que quería que la selección estuviera más cómoda y tuvo el máximo apoyo de la dirigencia. Es una pérdida, por la calidad humana y profesional”, concluyó Pablo Milad.