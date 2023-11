Con la renuncia de Eduardo Berizzo a la banca de la selección chilena, comenzó la búsqueda de la ANFP por encontrar a un nuevo DT y con ello la danza de nombres que surgen como posibles opciones. En este escenario, el exfutbolista Johnny Herrera postuló al técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros.

“Yo voy a buscar a Quinteros. No es tan caro. No es que me quiera meter en el bolsillo de lo que gana la gente, pero me refiero a la situación de la ANFP, que está muy mal económicamente. Por tanto, un técnico que a lo mejor está un peldaño más bajo que los top de línea como Ricardo Gareca”, señaló el otrora arquero nacional en su rol como panelista en TNT Sports.

Para explicar el por qué propone a Quinteros para La Roja, el ex U de Chile indicó que “es por la forma en que juega, es el entrenador de Colo Colo, pero va para adelante. Por último, el tipo es valiente y va a buscar los partidos. Lo demostró en la Copa Libertadores”.

Johnny Herrera cerró mencionando que la selección chilena aún tiene chances de ir al Mundial 2026. “Cambiar al entrenador te da todas las posibilidades. Con lo horrible que has jugado, estás a dos o tres puntos de clasificar directo”, concluyó.