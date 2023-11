“Me indigno”: Eduardo Berizzo estalla ante quienes piden su salida de La Roja

Durante la conferencia de prensa en la cual anticipó el juego ante Paraguay, Eduardo Berizzo se refirió a las críticas que ha recibido durante su presencia en la banca de la selección chilena.

Al respecto, expresó sus sentimientos ante quienes abogan por su salida del cargo. “Me indigno, pero no porque un resultado puede interrumpir un proceso, sino por la liviandad con que todo el mundo puede hablar de tu trabajo. Quedarse sin trabajo es una cuestión compleja para cualquiera. Me gustaría encontrar un respeto”, planteó el trasandino.

“Es desagradable escuchar a otros pedir que te quedes sin trabajo. Estamos expuestos, pero no debiésemos permitirnos cosas ligadas con ser honesto profesionalmente. No soy inmune al error, pero quedarse sin trabajo es un tema que no deberíamos verlo con liviandad”, explicó Eduardo Berizzo, que en torno al partido contra Paraguay, descartó que las lesiones de Miguel Almirón y Julio Enciso sean una ventaja, considerando que él dirigió a la Albirroja.

“No creo que mi conocimiento me dé ventaja, es otro entrenador y otro equipo. Me preocupan más mis bajas que las del equipo rival, no festejo lesiones ajenas. El partido del jueves es importante, una victoria nos acomodaría en la clasificación y la vamos a ir a buscar”, expuso.

Eduardo Berizzo y su balance de Santiago 2023

El entrenador nacional explicó por qué no habló durante los Juegos Panamericanos. “Entendí que la competencia era de los atletas, no de los entrenadores. Vivimos un ambiente hermoso”, fundamentó, aunque aprovechó la instancia para destacar el proceso que terminó con la sub-23 ganando la medalla de plata.

“Cuando un entrenador tiene tiempo de trabajo, la idea se expande y convence, se ejecuta. Si hay algo que puedo rescatar es que jugamos de una manera determinada, imponiéndonos a nuestros rivales, con actuaciones individuales altísimas y eso me deja la satisfacción de que la gente joven merece oportunidades. Los que no estuvieron tendrán oportunidades, viene un Preolímpico en enero. Me dejó muchas cosas positivas, el grupo, nuestra relación y la unión de equipo, jugar de una manera notable”, remarcó, planteando que estos resultados avalan su proceso.

“Convencer de la idea es de las cosas más complejas que tiene un entrenador. Si uno no convence y los jugadores no están conectados con uno, no te siguen. El fútbol necesita de convencer y la gente necesita de resultados. El jueves necesitamos ganar, pero si no ocurre eso no va a cambiar lo que hemos hecho. Me alegra que los jugadores estén convencidos”, concluyó en Juan Pinto Durán.