El crítico análisis de Carlos Caszely al momento de La Roja: “Berizzo sabe defender y no atacar”

En la edición de Los Tenores este jueves, uno de los máximos ídolos del fútbol chileno, Carlos Caszely visitó el estudio de Los Tenores, instancia en la que promovió su nueva actividad: la música, pues junto a Daniel Guerrero lanzó su cueca llamada “Gallinita de Ojos Negros”.

De hecho, ya está soñando a sus 73 años con postular una de sus composiciones folclóricas para el Festival del Huaso de Olmué. “Nace del corazón, de un matrimonio de 50 años. Nace con la matriarca y capitana de la familia, una mujer increíble. El psiquiatra me recomendó, para salir de la tristeza, que escribiera. Es algo que nace del corazón y conversando con Daniel Guerrero, surgió esta cueca y canta también mi hija“, comentó quien aprovechó de plantear su crítica visión de la selección chilena tras el debut en las clasificatorias sudamericanas al Mundial 2026.

“La sensación es rara, triste. Nuestro técnico sabe defender y no atacar. Tenemos una gran falta de gol. Pone punteros como laterales para defender. En Uruguay no llegamos y contra Colombia solo un par de veces. Brereton corrió mucho, pero corrió mal”, remarcó, junto con defender a Diego Valdés de las críticas y postuló a un nuevo jugador para las citaciones.

“En el América tiene dos hombres en punta, se apoya en ellos y remata. En Chile no tenía absolutamente a nadie. Jugando de local tienes que llegar al menos cinco veces y hacer los goles (…) Me hace ruido la ausencia de Matías Fernández. Si ganó una Copa Sudamericana es por algo”, apuntó el “Rey del Metro Cuadrado”.

Carlos Caszely, Colo Colo y el futuro del fútbol chileno

En la charla con Los Tenores, lamentó la falta de variantes ofensivas para La Roja. “No veo un delantero que pueda aportar. Hay siete extranjeros en cada equipo, no hay delanteros, es en lo único en que puedo defender a Berizzo. No veo un tipo que, con la formación que tenemos, pueda hacer algo importante en nuestra selección (…) En las cadetes hacen fútbol reducido y nunca rematan al arco. Hay que bajar la cuota de extranjeros. Fortalecería más las cadetes. Debería haber un máximo de tres por equipo“, apuntó.

¿Y la opción de Damián Pizarro? Respecto al joven de Colo Colo, fue crítico. “No sabe finiquitar. Es como un tractor, tiene una fuerza increíble, pero no sabe perfilarse para un borde o para el otro. Si le enseñan eso y fuera de la cancha le hacen ser 100% profesional, puede mejorar muchísimo”, comentó, a la vez de proyectar sus sueños para el cuadro albo.

“Colo Colo a nivel nacional está bien, pero afuera es donde tiene problemas (…) Me gustaría tener un estadio Monumental remodelado y traer a Olimpia para el centenario del club”, comentó.

Además, Carlos Caszely aprovechó de reflexionar en torno a los 50 años del Golpe de Estado, considerando que fue uno de los principales opositores públicos al régimen militar. “Sensación de tristeza. El 90% es un país democrático. Sufrió mucha gente y muchos padres de militares. Tenía amigos de 18 y 19 años, que hacían el Servicio Militar, y los obligaban a disparar a las poblaciones. Es un día de recogimiento, del nunca más, de que todos vivamos en tranquilidad”, concluyó en ADN.