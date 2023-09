Sebastián Eguren, ex ayudante de Lasarte, anticipa el debut de Chile en Clasificatorias: “Hay puntos que no puedes perder y eso lo vivimos en carne propia”

En la previa del duelo de Chile ante Uruguay por las Clasificatorias, Los Tenores de ADN dialogaron este miércoles con Sebastián Eguren, ex seleccionado uruguayo y ayudante técnico de Martín Lasarte cuando dirigió a La Roja entre 2021 y 2022.

El otrora volante charrúa mostró confianza en lo que puede hacer Eduardo Berizzo al mando de la selección chilena en este nuevo proceso clasificatorio. “Berizzo que es un técnico muy competente, con experiencia y tiene claro lo que es una Eliminatoria. También tiene conocimiento previo del fútbol chileno por su experiencia con Bielsa y en O’Higgins”, señaló de entrada.

Así como Berizzo, Lasarte y su cuerpo técnico también debieron afrontar el tema del recambio en La Roja. Al respecto, Eguren comentó que “nuestra intención siempre fue generar un núcleo de 30 futbolistas que se pudieran amalgamar a la idea de juego, tener confianza y unirse como grupo, que era lo más importante, porque las dificultades que presentan las Clasificatorias se terminan resolviendo a nivel grupal y pocas veces a nivel individual”.

“No se trataba de dejar afuera a alguien, sino de incluir futbolistas como Marcelino Núñez, Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic o Ben Brereton. Los cambios radicales por el recambio no hubieses sido beneficiosos en medio de una Eliminatoria”, agregó.

Además, el ex ayudante de Lasarte reconoció un error clave que cometieron camino al Mundial de Qatar 2022, el cual Chile debe evitar repetir. “Nos faltó sumar puntos en partidos como ese empate 1-1 con Bolivia en casa, las Clasificatorias se pierden en esas cosas, cuando uno realmente no puede lograr puntos con rivales que por lo general no suman arriba en la tabla. Hay puntos que no puedes perder y eso lo vivimos en carne propia”, mencionó.

Por último, Sebastián Eguren reveló que está actualmente Martín Lasarte. “Él está esperando alguna propuesta interesante para poder entrenar, ya tiene la energía para volver y cuando lo haga, lo hará como lo ha hecho siempre, de la mejor manera y ganando títulos, porque ha logrado bastantes”, concluyó.