Gustavo Biscayzacú cuestiona la ausencia de Luis Suárez ante Chile: “Históricos como él tienen que tener otro trato, yo lo hubiera llamado”

En la previa al debut de Chile en las clasificatorias al Mundial 2026 ante Uruguay, el exdelantero Gustavo Biscayzacú conversó con Los Tenores de la Tarde y nuestra enviada especial a Montevideo, Rocío Ayala.

Al momento de plantear las expectativas respecto a la “Celeste”, el “Grillo” fue claro respecto a lo que se espera del trabajo de Marcelo Bielsa. “La interrogante es ver una selección uruguaya más dinámica y protagonista, no estar esperando como en la mayoría de los procesos anteriores. Uno de los cambios que espero es esa intensidad y dinámica para ir en busca del arco rival”, apuntó.

“Va a ser uno de los cambios que tiene que tener esta selección, con jugadores más rápidos. Uruguay tiene que ir al Mundial con Bielsa o con cualquier otro. El tema es ver aspectos muy diferentes a lo que se veía en los últimos años en la selección”, remarcó Gustavo Biscayzacú, quien tomó postura respecto a la ausencia de Luis Suárez.

“Viene un recambio generacional, Suárez y Cavani no van a llegar al próximo Mundial, pero Suárez está rindiendo en una liga muy competitiva, hubiese sido muy importante tenerlo como aporte a la selección, para que pudiera ayudar con sus goles y jerarquía. Hace poco dijo que le estaba costando jugar en la alta competencia y que quería bajar un escalón en la exigencia. Bielsa gusta de la presión, de equipos intensos, y en ese caso, Suárez parece no ser el hombre ideal para hacerlo, pero hombres históricos como él tienen que tener otro trato y una llamada al menos para explicarle su situación. Yo lo hubiera llamado“, argumentó el ex delantero de 44 años.

Gustavo Biscayzacú y la realidad de Chile

Con pasos por Unión Española, Santiago Morning y Colo Colo, entre otros clubes nacionales, el “Grillo” es un amplio conocedor de nuestro balompié y compartió cancha con Alexis Sánchez en el cuadro albo, por lo que le bajó el perfil a la inactividad con que el “Niño Maravilla” afrontará las clasificatorias al Mundial 2026.

“Es un jugador de mucha jerarquía y capacidad. Si bien no ha tenido actividad en la última etapa, en ese tipo de jugadores no creo que lo sienta tanto. Cuando tienen que jugar, rinden. No tengo duda que hará un gran partido”, remarcó.

Además, aprovechó de evaluar cómo vio el Superclásico del pasado fin de semana. “Fue un partido bastante parejo, no fue de muchísimas ocasiones de gol, como todo clásico. Estuvo empañado por la actitud de los dos jugadores de Colo Colo, que perjudican el rendimiento del equipo, pero sigue sin perder ante el clásico rival. Ahora, en la tabla perdió dos puntos, pero tiene tiempo para remontar”, concluyó un Gustavo Biscayzacú que también compartió otras impresiones en nuestras redes sociales.