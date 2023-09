Gabriel Suazo baja el perfil a la poca actividad de Alexis y Brereton: “No es un parámetro que a mí me preocupe”

El lateral Gabriel Suazo se expresó en conferencia de prensa para la previa al debut de La Roja en las clasificatorias al Mundial 2026, donde visitarán a Uruguay este viernes, instancia para la cual se mostró confiado en mostrar los progresos al alero de Eduardo Berizzo.

“Sumamos mucho no sólo en el juego, sino también al interior del equipo, en lo grupal. Estamos muy cómodos dentro, nos sentimos una familia”, aseguró el defensa del Toulouse de Francia, que no se confía por el hecho de que hayan más cupos a la Copa del Mundo.

“Todas las selecciones tienen mayores posibilidades. Ahora, con un cupo más o menos, mantenemos la misma ilusión. Vamos a pelear nuestra opción, no hay otro objetivo”, remarcó Gabriel Suazo, quien se mostró tranquilo pese a los pocos minutos en cancha con que llegan a La Roja las principales cartas ofensivas: Alexis Sánchez y Ben Brereton.

“Quizá no vienen con tantos minutos como ellos gustarían, pero estoy convencido de que si les toca jugar van a entregar el máximo. No es un parámetro que a mí me preocupe, cuando uno viene a jugar por la selección te entregas al máximo, estés jugando o no en tu club”, comentó en Juan Pinto Durán.

Gabriel Suazo y el partido con Uruguay

A la hora de poner el foco en la visita al Centenario, expresó la ilusión de sumar una victoria inédita para La Roja en aquel escenario. “Es un rival complicado, muy aguerrido, que no te va a dejar jugar tranquilo. Tenemos jugadores de la Generación Dorada y nuevos con continuidad, ¿por qué no creer? Creemos que podemos hacer un gran partido y ganar, por más complicado que sea el rival“, enfatizó.

Además, le bajó el perfil al hecho de que los charrúas tengan un promedio de edad inferior al de la selección chilena. “El fuerte de ellos va a ser lo colectivo, ahí es donde más cuidado tenemos que tener, más allá de quién esté nominado o no. Cavani y Suárez son jugadores con mucha historia, pueden entregar mucho, pero no nos van a enfrentar. Tienen jugadores que están jugando en las principales ligas europeas, aunque sean un grupo más joven que nosotros. Tenemos jugadores con más experiencia, con más de 100 partidos en la selección. Estamos en igualdad. Es solo un número, no afecta en nada”, reflexionó el lateral.

También insistió, tal como lo hizo el lunes en diálogo con ADN Deportes, respecto a la indisciplina de Jordhy Thompson y Damián Pizarro en Colo Colo. “Son tremendos jugadores, pero necesitan esa ayuda desde afuera. Hay que trabajar con ellos en lo mental y psicológico. Espero que no vuelva a suceder”, concluyó Gabriel Suazo.