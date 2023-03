Víctor Dávila quiere consolidarse en la selección chilena: “Espero venir en las siguientes nóminas y hacerme un lugar”

El delantero nacional, Víctor Dávila, se refirió a su incorporación en la selección chilena para esta fecha FIFA de marzo y mostró ganas de consolidarse en el plantel que por ahora dirige Eduardo Berizzo.

“Estoy contento de volver y estar con los mejores, espero poder aprovechar esta oportunidad. Sé que es un momento importante para La Roja, espero venir en las siguientes nóminas y hacerme un lugar en el equipo”, señaló el ariete de 25 años en declaraciones entregadas por la ANFP.

El jugador que actúa en el León de México aseguró que esta nominación es un premio “al trabajo, constancia y perseverancia. También por mis compañeros, si bien he estado en un par de clubes, me han tocado muy buenos compañeros que me han ayudado a conseguir estas cosas”.

Por último, el ex Huachipato remarcó que “siempre ha sido un orgullo estar en la selección, empezando en las series menores y culminando en la adulta. Para todo jugador es un orgullo representar a su país y sobre todo hacerlo en la alta categoría. Espero darle mucha alegría y aportar con mi granito”.

Víctor Dávila viene de anotar dos goles el pasado lunes en el fútbol mexicano. El atacante chileno ya cosecha 5 anotaciones y 2 asistencias durante las 12 fechas que lleva la Liga MX.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juega Chile vs Paraguay?

El duelo amistoso entre la selección chilena y el combinado paraguayo se disputará el día lunes 27 de marzo, a partir de las 21:30 horas, en la cancha del Estadio Monumental.