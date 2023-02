Daniela Zamora y la eliminación de Chile en el repechaje del Mundial Femenino: “El golpe anímico es muy duro”

El plantel y cuerpo técnico de La Roja Femenina regresó este jueves luego que se consumó, durante la noche del martes en Chile, la eliminación del repechaje al Mundial Femenino 2023 a manos de Haití, lo que fue abordado en el Aeropuerto de Santiago por la delantera Daniela Zamora.

“Las sensaciones son malas, estamos decepcionadas y tristes. No me he dado el tiempo para procesar lo que pasó y hablar tranquila. El golpe anímico es muy duro”, aseguró la atacante de la U de Chile, que no quiso profundizar en la opción de que Christiane Endler deje de jugar por la selección chilena femenina.

“Cada una tiene que tomarse su tiempo, es un momento de reflexión y hay que esperar a ver qué pasa”, lamentó Daniela Zamora al momento de procesar las razones de la caída ante Haití. “No metimos los goles, fue un partido muy apretado. Ellas tuvieron pocas llegadas y acertaron, nosotras no lo logramos“, recalcó la delantera nacional.

El entrenador de La Roja Femenina, José Letelier, no quiso conversar con los medios de comunicación en su regreso al país, en medio de los cuestionamientos a su labor con el plantel nacional. “La ANFP tendrá que hacer su análisis para ver qué pasa”, respondió brevemente al respecto Daniela Zamora.