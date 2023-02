Christiane Endler: “Me tengo que replantear la continuidad, dependiendo lo que pase en la Selección”

Luego de la derrota por 2-1 ante Haití, que dejó a la Selección Femenina fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la portera Christiane Endler criticó el modo en que se condujo el proceso del equipo en los últimos meses.

“Hicimos lo que se nos pidió con los recursos que tuvimos. Hay un gusto amargo, porque queríamos clasificar. Era la última posibilidad para estar en el Mundial, pero no lo logramos”, señaló la golera del Lyon de Francia en diálogo con la enviada especial de ADN, Valentina Boetto.

Las dudas de Christiane Endler sobre su continuidad

Tras la eliminación, la ganadora del Premio The Best a la mejor arquera del mundo puso en duda su continuidad en el equipo nacional, apuntando que “acaba de terminar un proceso muy duro y desgastante. Sicológicamente, ha sido muy duro estar acá y debo replantearme mi continuidad dependiendo de lo que pase en la Selección“.

Endler señaló que “lo dejamos todo, pero no teníamos más recursos. Lo dijimos hace tiempo y no se nos escuchó”. Críticas a la dirección del fútbol chileno que ahondó en vestuarios al indicar que “el nivel está subiendo y nosotras nos quedamos estancadas hace un rato. Si no se hacen cosas y no se hacen cambios, la brecha va a ser demasiado grande”

Finalmente, la portera reconoció que el fútbol femenino queda en una situación complicada, ya que “quedar fuera de un Mundial te deja unos pasos atrás y no se hizo nada en el momento que se podía haber hecho”.