Patricio Ormazábal quiere seguir en la Sub 20 pese a la eliminación del Sudamericano: “Decir que uno no quisiera estar en La Roja es una mentira”

El técnico de La Roja Sub 20, Patricio Ormazábal, conversó con ADN Deportes en Colombia tras la derrota ante Venezuela que significó la eliminación del plantel nacional del Sudamericano de la categoría.

“Llegamos dependiendo de nosotros y tuvimos la fatalidad del penal. Después sabíamos que todo se nos iba a cerrar. Lo planificado era llegar al último partido dependiendo de nosotros y dejamos pasar la oportunidad”, apuntó el entrenador nacional, que lamentó la poca consistencia del equipo.

“El primer partido con Ecuador es lo que venía mostrando el equipo, pero este es otro tipo de torneo: entramos dormidos con Uruguay y ante Bolivia fue un partido de mucho nervio, como el de hoy, ya en las canchas costaba jugar más. Era nuestra final, sabíamos que mientras pasaban los minutos tendríamos espacios, pero fue un penal de otro partido”, recalcó Patricio Ormazábal, que se hizo responsable del desempeño de Chile.

“Hay autocrítica, soy el entrenador, el que eligió estos jugadores y hay un grado importante de culpa en nosotros como cuerpo técnico, pero más en frío hay que darle una vuelta (…) Si hay un lugar donde quería estar era jugando esta final, es una experiencia como entrenador y un golpe durísimo en lo personal. Me siento decepcionado de lo que pasó”, planteó el técnico de La Roja Sub 20.

¿Seguirá Patricio Ormazábal como DT de Chile?

La pregunta era obvia una vez sonó el pitazo final en Cali y el exvolante no eludió el tema, planteándose interesado en continuar su labor. “Obvio que sí, decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira. He tenido el privilegio de estar acá, he trabajado mucho y estoy dolido por el resultado“, sostuvo.

Además, descartó que la opción ya concreta que tendría Darío Osorio para irse al AC Milán haya influido en su suplencia ante Venezuela. “Todas las decisiones que tomamos son por lo que hacen con nosotros, no lo que hacen con su equipo o lo que se especula de si pueden ir a otro equipo”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes en el Pascual Guerrero.