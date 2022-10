Chile escala en el ranking FIFA y se consolida como cabeza de serie para sorteo del repechaje del Mundial Femenino

Este jueves, FIFA publicó una nueva actualización de su ranking de selecciones femeninas, el cual se usará para el sorteo del Mundial Femenino 2023 y su respectivo repechaje, en donde Chile busca asegurar su cupo a la cita planetaria.

A diferencia del listado anterior que publicó el ente rector del fútbol, ahora La Roja Femenina escaló un casillero y pasó del puesto 39° a la ubicación 38°.

Este ranking toma mayor relevancia de cara a la Copa del Mundo, ya que, los países mejor posicionados serán cabeza de serie en el sorteo de los grupos.

En cuanto al repechaje mundialista, la selección chilena se consolida como segundo cabeza de serie antes de conocer quiénes serán sus rivales. De esta manera, en el bolillero 1 aparece Portugal (1°), Chile (2°), China Taipéi (3°) y cierra Papúa Nueva Guinea (4°).

Mientras que en el bolillero 2, está Tailandia, Paraguay, Haití, Panamá, Camerún y Senegal. En total, las diez selecciones serán repartidas en tres grupos y los ganadores de cada uno de ellos clasificarán al Mundial Femenino 2023.

El sorteo del repechaje mundialista se llevará a cabo este viernes 14 de octubre en Zúrich, Suiza. A La Roja Femenina le conviene quedar en el Grupo A o B, ya que esto implicará que deba jugar solo un partido para acceder a la Copa del Mundo. Sin embargo, si cae en el Grupo C, tendrá que disputar dos encuentros para llegar a la cita planetaria.

