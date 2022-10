Este jueves, FIFA publicó una nueva actualización de su ranking de selecciones masculinas, el último antes del Mundial de Qatar 2022 y en el cual Chile no sufrió modificaciones en su ubicación.

Por tercera vez consecutiva, La Roja se mantuvo en el puesto 29°, pese a que no sumó ningún triunfo en los últimos amistosos internacionales, en donde cayó 2-0 ante Marruecos y empató 2-2 frente a Qatar.

En el top ten, el único cambio lo protagonizó Italia, quien subió un escalón y sobrepasó a España para quedar en el sexto lugar. De esta manera, los diez países con mejor clasificación son: Brasil (1°), Bélgica (2°), Argentina (3°), Francia (4°), Inglaterra (5°), Italia (6°), España (7°), Países Bajos (8°), Portugal (9°) y Dinamarca (10°).

Además, el ente rector del fútbol informó que Escocia y Azerbaiyán fueron los que más se movieron en esta entrega, ascendiendo cinco ubicaciones cada uno para quedar 40° y 123°, respectivamente.

En cuanto a Sudamérica, el orden de puestos comienza con Brasil (1°), Argentina (3°), Uruguay (14°), Colombia (17°), Perú (23°), Chile (29°), Ecuador (44°), Paraguay (47°), Venezuela (57°) y Bolivia (82°).

La próxima actualización del ranking FIFA de selecciones masculinas se publicará el 22 de diciembre de 2022, cuatro días después de que termine el Mundial de Qatar.

🆕 FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking is out!

🇧🇷 Brazil increase their lead at the top 💪

📈 Big gains for Scotland, Azerbaijan, Algeria, Georgia, Mauritania and Suriname 🧗

🇮🇹 Only change in top 🔟is Italy leapfrogging Spain 🇪🇸

