Paulo Díaz tuvo una destacada noche durante este miércoles y fue elegido como la figura del partido en donde River Plate goleó sin piedad 5-0 a Estudiantes de la Plata, duelo disputado por la fecha 23 de la Liga Profesional Argentina.

Tras el encuentro, el zaguero chileno se mostró sorprendido. “La verdad es que para mí es raro, con un 5-0 es difícil que un defensor sea figura, pero agradezco que me hayan elegido, hoy me sentí bastante bien y esto es trabajo de todos en realidad, porque si no tuviéramos la contundencia que tuvimos con el 5-0, no se nos haría más fácil a nosotros el defender”, señaló a ESPN.

El seleccionado nacional también recalcó la buena salida que tiene el cuadro “Millonario” desde atrás. “A los delanteros se les hace más fácil recibir una pelota al pie para que tengan más facilidad para apuntar al arco rival”, comentó.

Por último, Paulo Díaz aseguró que River Plate no bajará los brazos para pelear el título, pese a que están a 6 puntos del líder, Atlético Tucumán. “Como he dicho siempre, esto es River, eso te obliga a ganar, estemos o no peleando el campeonato, tenemos que ganar, es una obligación para nosotros. Nos estamos sintiendo mejor, hoy se nos dio un resultado abultado y nos vamos bastante contentos”, concluyó.

El próximo partido del equipo que dirige Marcelo Gallardo será contra Patronato, el domingo 9 de octubre por la fecha 24 de la Liga Profesional Argentina.