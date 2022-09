En medio de los entrenamientos de La Roja en España para preparar los amistosos de fecha FIFA, Gary Medel se pronunció y tuvo palabras para comentar la ausencia de Claudio Bravo en esta nómina de la selección chilena, la primera que arma Eduardo Berizzo con todos los jugadores de la Generación Dorada a disposición.

En rueda de prensa, el “Pitbull” comentó que la no citación del arquero nacional es “decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero nosotros no entramos en eso”.

El formado en la UC dejó claro que las explicaciones no las deben dar los jugadores, sino que es tarea de Berizzo y su staff. “Solo hay que preguntarle al cuerpo técnico por qué no está. Pero sí tenemos que apoyar a los arqueros chilenos para que sigan creciendo acá”, añadió.

El zaguero señaló también que no conversó con el “Toto” antes de ser nominado. “No hablamos nada antes, solo llegó la convocatoria y obviamente uno tiene que estar preparado para todo. Ha sido un placer por la manera de trabajar y por su compromiso con la selección”.

Gary Medel y los referentes de la selección chilena

Además, el defensor del Bologna abordó el rol de la Generación Dorada en este nuevo proceso de La Roja. “Acá hay varios líderes que lo hacen de buena manera, estamos todos en el mismo barco y hay que darle el ejemplo a los más chicos. Acá todos son profesionales, la idea es da lo mejor de sí para lo que viene”, indicó.

Finalmente, Gary Medel dejó claro que está dispuesto a jugar de central o volante en la selección chilena. “Estoy disponible para lo que decida el cuerpo técnico. Si juego, seré feliz y si no, aportar de la mejor manera para el bien de la selección”, complementó.