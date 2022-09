La ausencia de Claudio Bravo en la última nómina de Eduardo Berizzo para la fecha FIFA de septiembre no pasó desapercibida. El guardameta no ha vuelto a la selección chilena tras las Clasificatorias a Qatar y su continuidad en La Roja genera ciertas dudas, sin embargo, un histórico del fútbol español sacó la voz y dejó claro que el ex Colo Colo está vigente.

Santiago Cañizares, ex arquero del Real Madrid y mundialista con España, se refirió al presente que vive el portero nacional, lo llenó de elogios y aseguró que tiene todas las condiciones para seguir en la selección.

“No importa que Claudio Bravo tenga 39 años, su experiencia y su carrera lo avalan como un gran profesional. Nadie lo puede retirar por su edad, está pasando por un gran momento. Acá no importa la edad que tengas, sino tu calidad”, señaló el español en La Tercera.

Cañizares destacó el nivel que mantiene Bravo en Real Betis, uno de los equipos protagonistas de la competición española. “Es un futbolista que puede jugar sin ningún problema en La Liga. Es un arquero moderno, con muchas condiciones, que tiene una gran trayectoria en Europa”, comentó.

“Bravo es un arquero que está completamente vigente. Por algo está en un club importante de España, jugando torneos internacionales. Es un buen portero, de eso no hay dudas”, afirmó el ex guardameta campeón de la Champions League en 1998.

“Claudio Bravo tiene más competencia en el Betis”

Por último, Santiago Cañizares destacó la lucha que tiene el chileno para quedarse con el arco del cuadro “bético”. “Bravo hace unos meses ganó una Copa del Rey, algo que ocurrió hace un tiempo tan corto no lo puedes tirar por tierra. Lo que pasa es que ahora tiene más competencia en el Betis, porque Rui Silva también es un gran profesional”, complementó.